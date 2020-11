Checo ya hizo su chamba, pero seguir en F1 no depende de él

México.- El piloto mexicano Sergio Pérez siente que está en un buen nivel y en el pico de su experiencia, pero que mantenerse en la Fórmula Uno para 2021 está fuera de sus manos.

"Creo que en la Fórmula 1 no está 100 por ciento relacionado con actuación. Hemos visto con otros pilotos, hay tantas cosas alrededor del asiento, alrededor de un piloto, que al final del día esto no está en mis manos", dijo "Checo" a Sky Sports

Pérez dejará su lugar en Racing Point (que para 2021 se llamará Aston Martin) al final de la temporada y busca equipo, siendo Red Bull la opción más viable.

Su gran carta de presentación para "Toro Rojo" es su gran 2020, en la cual es cuarto en el campeonato tras su segundo lugar en el GP de Turquía. Además de acumular 18 carreras al hilo terminando en la zona de puntos y, junto al ya campeón Lewis Hamilton, son los únicos que han sumado unidades en todas las carreras en las que han participado este 2020.

“Creo que he tenido muy buenas temporadas en el pasado, pero que no se vieron como buenos por el potencial del automóvil. Estaba terminando séptimo en el campeonato, un par de veces octavo, pero estaba haciendo un buen trabajo", declaró.

Para "Checo" puede tener un sabor más especial ya que no ha sido fácil el 2020 para él.

"No he tenido una temporada tranquila, han sucedido muchas cosas, altibajos. Tuve Covid, me perdí dos carreras y ha sido difícil, ¿sabes? Perdiendo mi asiento, no ha sido un año sencillo, pero definitivamente es un gran resultado".