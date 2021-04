No me retirado de Selección, a otros jugadores les han aguantado mala temporada; dice 'Chicharito'

Los Ángeles, California.- En entrevista con Marc Crosas, Javier ‘Chicharito’ Hernández aseguró que no se ha retirado de la Selección Mexicana y añadió que a otros jugadores que tuvieron una mala temporada sí los aguantaron, pero a él no.

Cuestionado por Marc Crosas sobre si dentro de sus objetivos está la Selección Mexicana, ‘Chicharito’ aclaró que no se ha retirado.

No me he retirado de la Selección, el día que no quiera ir a una Selección, me voy a retirar”, declaró ‘Chicharito’.

El futbolista de LA Galaxy reiteró que el día que ya no quiera ser convocado a la Selección Mexicana, anunciará su retiro o cuando decida retirarse, el técnico lo sabrá.

A fin de cuentas no estoy cerrado, también sé que la temporada pasada estuvo de la chin… para mí. Ha habido otros jugadores que han tenido una temporada mala y los han aguantado; para mí, nada más tuve una mala temporada y no me aguantaron, no lo digo por el entrenador en sí, lo digo en general”, añadió ‘Chicharito’.

El futbolista de LA Galaxy aseguró que espera poder seguir yendo a la Selección Mexicana, haciendo lo que esté en sus manos.

�� ���� "El día que ya no quiera seguir me retiro de la Selección", @CH14_ en exclusiva para TUDN



�� En vivo �� TUDN pic.twitter.com/A2l918IK8Y — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) April 6, 2021

‘Me olvidé de mí’, dice Chicharito

Chicharito mencionó que, durante la temporada pasada, se olvidó de él como persona y también no se escuchó.

Se podría decir que me traicioné. Ahorita me siento muy conectado conmigo mismo. Estoy trabajando en muchos aspectos, estoy abarcando muchísimo más de lo que la gente me estaba juzgando anteriormente. Tengo a mis dos hijos, estoy trabajando lo emocional día y noche”, contó.

‘Chicharito’ Hernández aseguró que está trabajando con la gente que contrató para poder elevar su nivel y ahora tiene pasión por jugar futbol.

El año pasado me ganaron las cosas, fui humano y me ganó, no pude. Llevo once años fuera de un equipo en México y si cuentas Selección Mexicana, Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla y LA Galaxy, y solo uno me costó trabajo. De ocho equipos, en uno no pude”, declaró.

La temporada 2021 de MLS para LA Galaxy comienza el próximo domingo 18 de abril y el equipo donde milita ‘Chicharito’ jugará ante Inter de Miami. En el pasado partido de preparación, LA Galaxy perdió 1-0 ante Sporting Kansas