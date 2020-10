‘Chicharito se siente Cristiano y Messi juntos, no le habla a compañeros’, revelan

Los Ángeles, California.- Haciendo una revisión del presente de LA Galaxy en la MLS, el reportero Diego Cora de ESPN reveló que una fuente le contó que el entorno de ‘Chicharito’ Hernández es problemático, ya que el futbolista mexicano “se siente Cristiano y Messi” y no le habla a sus compañeros de equipo.

En plática para Jorge Ramos y su Banda, Diego Cora contó que su fuente le contó que “la leyenda” Javier ‘Chicharito’ Hernández se siente megaestrella.

Es Cristiano Ronaldo y Messi juntos, se cree. Viene, se habla con un solo jugador, de su misma nacionalidad, me imagino que debe ser Jonathan Dos Santos, no me dijo quién, con el resto no se habla. Los jugadores ya lo miran de costado, se cree megaestrella”, declaró Diego Cora.