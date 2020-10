'Chicharito' y 'JJ' deambulan en la "Dimensión desconocida": Faitelson

México.- Atento a los que dicen ser "rompe redes", el periodista David Faitelson criticó lo hecho actualmente por los atacantes mexicanos Javier 'Chicharito' Hernández y José Juan Macías, quienes prácticamente han pasado desapercibidos con el LA Galaxy y las Chivas respectivamente.

A través de sus redes sociales el comentarista de la cadena ESPN, indicó que parecieran estar en la "Dimensión desconocida" como si se tratara de aquel famoso programa de la década del 60, en la que solamente cosas bastante raras pasaban.

La cosa no quedó ahí y citó al famoso director Alfred Hitchcock, mencionando que el mismo creador del 'Alfred Hitchcock Presents' de donde surgió la famosa serie 'The Twilight Zone' parecía haber absorvido a los dos delanteros que no pasan por el mejor de sus momentos.

El Chicharito” Hernández y JJ Macías, uno leyenda y el otro prospecto, ambos goleadores de Chivas, deambulan por una “dimensión desconocida” de la cancha. Es como si Alfred Hitchcock se los hubiese “tragado”..."

“El Chicharito” Hernández y JJ Macías, uno leyenda y el otro prospecto, ambos goleadores de Chivas, deambulan por una “dimensión desconocida” de la cancha. Es como si Alfred Hitchcock se los hubiese “tragado”... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) October 26, 2020

Y es que el pobre desempeño de "Chicharito" con el Galaxy que ocupa los últimos lugares de la MLS y las múltiples desconcentraciones de Macías al no ser el elemento de peso deseado para Chivas, pusieron de pechito a ambos frente al crítico ojo del comentarista surgido de TV Azteca.

IP