'Chicharito' y Raúl Jiménez ya conocen a rivales en Europa League

Nyon, Suiza.- Se definieron los partidos de dieciseisavos de final en Europa League, donde Sevilla, en el que juega ‘Chicharito’ Hernández y Wolverhampton, donde está Raúl Jiménez, ya conocen rival.

Sevilla, por haber sido líder de su grupo, tendrá el partido de ida como visitante. El equipo en el que milita ‘Chicharito’ Hernández jugará ante CFR Cluj en el estadio Dr. Constantin Radulescu el jueves 20 de febrero de 2020. El partido de vuelta, Sevilla jugará como local en el estadio Sánchez Pizjuán y será el jueves 27 de febrero.

Por su parte, Wolves, por haber sido segundo lugar de su grupo, tendrá el partido de ida como local y recibirá a Espanyol de La Liga de España, el jueves 20 de febrero de 2020 en el estadio Molineux. El partido de vuelta será en el RCDE Stadium, el jueves 27 de febrero de 2020.

Los ganadores accederán a octavos de final de Europa League y el sorteo se realizará el viernes 28 de febrero de 2020.

Otros duelos en Europa League

Otros enfrentamientos del torneo europeo son: Shakhtar Donestk vs Benfica, Frankfurt vs Salzburg, Ludogorets vs Inter, Brujas vs Manchester United, Copenhague vs Celtic, Getafe vs Ajax, Sporting CP vs Istanbul Basaksehir, Rangers vs Braga, Roma vs Gent, Wolfsburg vs Malmo, AZ Alkmaar vs LASK, Olympiacos vs Arsenal, APOEL vs Basel, Bayer Leverkusen vs Porto.

Los duelos de ida de los dieciseisavos de final de Europa League se jugarán el 20 de febrero de 2020, mientras que los de vuelta se jugarán el 26 y 27 de febrero de 2020.