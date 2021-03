Víctor Manuel Vucetich comienza a sentirse incomodo la irregularidad de las Chivas en el Guardianes 2021.

El Rebaño consiguió un agonico empate 2-2 ante el Querétaro y no ha podido mantener un mismo nivel de juego.

"Hay partidos que son extraordinarios y hay partidos que son malos. Tenemos que encontrar una regularidad y ser un equipo convincente. Es lo que vamos a seguir buscando. El equipo tiene con qué, no hemos encontrado ese grupo que sepa dominar a los rivales generando las opciones y eso es una responsabilidad mía", apuntó el técnico en conferencia de prensa.

"Hemos flaqueado mucho en la cuestión del juego aéreo, pero es algo en lo que tenemos que buscar variantes y mejorar, sobre todo en la actitud que no es negociable. Tenemos que ser un equipo que salga a morirse al terreno de juego. Jugamos partidos muy buenos y de repente bajamos en los próximos, no sé a qué se pueda deber, pero esto nos permite estar en la línea de correcciones. Tenemos un punto abajo de lo que fue el torneo pasado, eso nos da una tentativa buena de seguir aspirando a sumar puntos".

Chivas encontró los dos goles durante la prórroga de cada tiempo.

"El partido no fue lo que hubiéramos querido realizar. Estuvimos muy por debajo de nuestro nivel. Hay que buscar alternativas, pero no estamos contentos con el accionar por (no sumar) los tres puntos", añadió.