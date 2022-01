El ‘Gallito’ Vázquez exhibió a Peláez y recordó su salida de Chivas

José Juan Vázquez ha brillado en cada uno de los equipos que ha defendido en la Liga MX aunque no la pasó bien en su segunda etapa con Chivas, menos después de que Ricardo Peláez le confirmó que continuaría con el equipo y después lo separó del plantel.

En una entrevista para ESPN, el exjugador del Club León recordó cómo terminó su vínculo con el Rebaño Sagrado a finales de 2020, y si bien aceptó su responsabilidad al haber estado presente en una fiesta, no olvidó que Peláez no cumplió con la continuidad que le había prometido.

El ‘Gallo’, junto con Dieter Villalpando, que incluso fue acusado de abuso sexual, Javier ‘Chofis’ López y Alexis Peña, fue separado de la plantilla rojiblanca por un acto de indisciplina, éste representado en una fiesta a la que los cuatro jugadores acudieron.

“Fue chistoso porque yo no sabía nada, me dio covid y estaba en la casa, luego fui al entrenamiento y ‘Chofis’ me dijo, pero ya cinco o seis días después; me comentó lo de Dieter y quedó así. A los dos días, Ricardo me comentó que había salido algo y le dije que no había problema, el que nada debe, nada teme”, comentó Vázquez en la entrevista.