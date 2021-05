Guadalajara, Jalisco.- Tras el título de Tepatitlán FC en Liga Expansión MX, Luis Márquez fue entrevistado para el programa Supergol, con David Medrano, donde contó sobre los malos tratos de José Luis Higuera.

Luis Márquez señaló que, cuando estaba en Coras, conoció a José Luis Higuera y tuvieron una gran relación, hasta que pasó a Zacatepec.

En Zacatepec, en un partido de liguilla, el equipo pierde 3-1 ante Alebrijes de Oaxaca, pero Luis Márquez considera que tuvo un buen partido y tuvo un roce con José Luis Higuera.

Estábamos enojados por el marcador y me entra una llamada al día siguiente de José Luis Higuera, me reclama y me dice que no me va a alcanzar para estar en Chivas; le preguntó si vio el partido, ya que yo me sentí bien. Me dice: “¿Estás listo para ir a Chivas?”, le contestó: “Sí, me siento listo” y me responde: ‘A ver si no te llevas una sorpresa por soberbio’, y me quedé sorprendido”, dijo Luis Márquez.