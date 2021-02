Chivas: acusan a Alexis Vega de deber dinero a preparador físico y jugador responde

Guadalajara, Jalisco.- Mediante un live en Instagram, el preparador físico personal, Fernando Castillejo, aseguró que no fue negocio entrenar a jugadores de Liga Mx, mencionando que Alexis Vega entrenó con él y el jugador de Chivas le quedó a deber dinero. Ante la acusación, el futbolista del Rebaño le respondió.

Fernando Castillejo señaló en su video que él, por su trabajo, cobra mil 200 pesos por hora a los elementos de Liga Mx, pero tuvo problemas porque algunos futbolistas le pedían descuento y el preparador físico criticó que algunos jugadores le solicitaban la rebaja, cuando ganan más de 500 mil pesos al mes o gastan más de cinco mil pesos en restaurantes.

Hay futbolistas y voy a decir el nombre, Alexis Vega de Chivas, que me sigue debiendo una semana completa de entrenamientos, no me ha pagado y su hermano no me contesta, y él no me contesta ni el WhatsApp, ni Instagram”, declaró Fernando Castillejo.