‘Chivas, equipo lleno de complejos y mitos’, critica Morales y se 'enoja' con Huppenkothen

CDMX.- Chivas sufrió su primera derrota de 2020 en Copa Mx, ante Dorados de Sinaloa y el comentarista de ESPN, Álvaro Morales criticó a diversos jugadores, entre ellos a José Juan ‘Gallo’ Vázquez, señalándole que ya no era “eso”, que decía en un video y señaló que el equipo está lleno de ‘complejos’

Haciendo su análisis del partido ante Dorados, Álvaro Morales lanzó críticas a varios de los jugadores, entre ellos a Uriel Antuna, Oribe Peralta, JJ Macías y ‘Gallito’ Vázquez.

Sobre Antuna, Morales criticó que, cómo era posible que hayan gastado 11 millones de dólares por el jugador.

Gallito Vázquez, hermano, ¿qué marcas en media cancha? Nueve minutos en Liga, 160 minutos el torneo anterior. Con razón, Santos te dijo ‘Bye’. Cuando te preguntan por qué te llamas ‘Gallito’, tú siempre contestas: ‘por eso’. Ya no eres ‘eso’”, aseguró.

Sobre JJ Macías, Morales aseguró que el delantero se mostró desesperado y también hizo un comentario sobre Cristian Ortiz, criticando a la cantera de Chivas.

También, el comentarista se lanzó contra Oribe Peralta, señalando que el delantero ya no está para Primera División, criticando su falta de gol.

En Sports Center, Álvaro Morales se ‘enojó’ con la conductora Vanessa Huppenkothen, porque ella le dijo que era seguidor del Rebaño.

No quiero que me vuelvan a llamar a Sports Center si Vanessa Huppenkothen me va a faltar al respeto, diciendo que yo le voy a un equipo que se le alcahuetea”, declaró.