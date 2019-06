Chivas niega el préstamo de Jesús Godínez al León

Querétaro.- El fichaje de Jesús Godinez por el Club León, pende de un hilo.

El delantero de las Chivas, podría no llegar a préstamo con la Fiera, debido a que en Guadalajara querrían retenerlo.

"Lo veo complicado por lo que está viviendo las Chivas, pero bueno, siempre digo que no puedo asegurar que nada hasta que esté aquí", comentó el entrenador Ignacio Ambriz en atención a prensa desde Querétaro, ciudad donde la Fiera realiza 10 días de pretemporada.

Yo me adelanté mucho porque yo veía que estaba cerca y ahora veo que no, realmente no".