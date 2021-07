‘Faitelson es un provocador’, dice Martinoli y agradece a 'Joserra'

CDMX.- En entrevista para ESPN con José Ramón Fernández, Christian Martinoli aseguró que David Faitelson “es un provocador” y también agradeció al periodista en la plática.

Destacando a David Faitelson como alguien que sabe del negocio, Christian Martinoli también aseguró que el analista sabe “incendiar la mesa”.

Jamás he visto a alguien que sepa del negocio, que se mate por el negocio, que sepa cómo dinamitar mesas de discusión, por más que él diga cosas que verdaderamente no termine de pensar. Es un provocador, pero lo sabe hacer bien y que es un fuera de serie”, declaró Martinoli sobre Faitelson.

Christian Martinoli también señaló que José Ramón Fernández como su jefe, era muy serio y mano dura, pero le agradeció.

Martinoli recordó que ‘Joserra’ era muy perfeccionista con los comentaristas, porque veía los partidos y les decía sus errores.

Martinoli también reconoció que José Ramón Fernández defendió a sus comentaristas, pero era mano dura.

Muchas veces me defendiste de un dirigente prófugo de la justicia, que varias veces pidió que yo no fuera a transmisiones de futbol, pero tú me seguías programando”, declaró Martinoli.