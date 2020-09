‘Claramente, no’; Zidane niega interés de Real Madrid por Raúl Jiménez

Madrid, España.- Cuestionado sobre si hay un interés de Real Madrid por el mexicano Raúl Jiménez, el técnico Zinedine Zidane contestó que se enfoca en los jugadores que tiene ahora y añadió, que no hay interés por el delantero… por ahora.

Lola Hernández, de Fox Sports, le dio como contexto a Zinedine Zidane que en México se ha especulado sobre el interés de Real Madrid por Raúl Jiménez, por lo que le cuestionó sobre si llegaría el mexicano.

Perdón, el nombre, porque no lo entendí”, dijo Zidane y le fue repetido el nombre de Raúl Jiménez. “Nosotros tenemos esta plantilla y yo no sé lo qué está pasando afuera, hay muchas cosas. Estoy centrado en lo que tenemos y los que están aquí. Hoy me enfoco en el juego de mañana. El resto, puede haber discusiones; pero contestando claramente, no, no lo sé”, respondió Zidane.