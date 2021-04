‘América se arrugó’: Faitelson ‘pelea’ por lesión de Chucho López

David Faitelson y Fernando Palomo, comentaristas de futbol en ESPN, protagonizan un duro cruce en redes sociales, luego de la lesión de Chucho López en la derrota del América 1-0 ante Olimpia de Honduras.

El duelo de la Concachampions 2021 terminó con victoria hondureña en el Estadio Azteca, pero lo más destacado fue el juego brusco de los visitantes. Jesús “Chucho” López fue el más afectado, pues el americanista salió por una fractura de peroné.

David Faitelson consideró que lo más importante es el pobre nivel futbolístico que mostraron las Águilas, más allá del juego brusco del rival.

“El América “se arrugo”. No quiso entrar al juego de “las patadas” que propuso el club hondureño y confió en un árbitro que no existía. El América mostró que es “terrenal” y le dio pistas, una fórmula a sus adversarios de cómo hay que hacerle daño…”.

En Twitter, Faitelson siguió con sus críticas hacia el América.

“Es, al final del día, lo que llaman y ponderan en Centroamérica como un “Aztecazo”. Es eso y más ... Podría ser, también, una muestra de que el América no es el equipo que dice ser…”.

Las críticas de Faitelson arreciaron cuando comentaristas de TV Azteca, Televisa, ESPN y Fox Sports dijeron entender que América no se aplicara a fondo, para evitar lesiones.

“El América y sus “jilgueros” lloran… Si los hondureños metieron la pierna, pues había que meter la pierna y punto… ¿Por qué tengo la idea de que al América le temblaron “las piernitas” cuando sintieron la dureza hondureña y la ineptitud del arbitraje?”.

Aficionados criticaron la postura de Faitelson, pero fue su compañero Fernando Palomo quien le respondió directamente.

“Tampoco se puede caer en la promoción del juego brusco. Esto es absurdo , Faitelson”.

David Faitelson respondió pidiendo respeto para el cuadro hondureño: “Y tampoco se vale quitarle méritos al Olimpia que vino a hacer su partido. La realidad es que el equipo de Solari pudo haber mostrado una cara oculta dentro de su, aparente, impecable paso doméstico: que le falta carácter en momentos decisivos…”.

A su vez, Fernando Palomo aclaró que para él, lo reprobable es la violencia dentro y fuera de la cancha:

“¿Quién quita mérito al resultado? Pero avalar el juego mal intencionado y sugerir que ese es el camino para derrotar a un rival es muy pobre. Demasiado daño se hace con el argumento de ir a ganar “a como sea” para que además le metas la violencia como herramienta”.

Faitelson contraatacó citando el juego de Champions League entre Liverpool y Real Madrid: “No hablo de violencia, hablo de carácter, de temperamento, de personalidad.En Anfield, ayer, al comenzar el juego, Milner le puso los tachones a Benzema. Minutos después, Casemiro le dio “su caricia” a Milner. El Madrid le mostró al Liverpool que por ahí no iba. A eso me refiero”.

Palomo retomó su argumento de que no es necesario patear para jugar al futbol:

“Personalidad fue seguir intentando jugar y no entrar en otro fútbol. La personalidad no se muestra a gritos, ni a patadas”.

Finalmente, Faitelson recalcó que las Águilas, para él, tuvieron miedo:

“(Fernando) no necesito que me des una lección de personalidad. Sé de qué se trata. Anoche el América permitió que un equipo centroamericano mancillara su historia. A patadas, a mordidas o como sea. El América “se arrugó”...”.