Sebastián Córdova se pierde el América Vs Cruz Azul

Sebastián Córdova no podrá estar para el América Vs Cruz Azul esta noche, por los golpes recibidos en el partido contra Olimpia de Honduras en la Concachampions.

Así, Giovanni Dos Santos podría tener su oportunidad en un partido tan importante para el América como es la pelea del primer lugar Vs el Cruz Azul.

Cuestan los golpes en Concacaf

El partido de octavos de final de Concachampions fue muy complicado para la escuadra de Santiago Solari, ya que varios salieron lastimados, como el caso de Jesús “Chucho” López, quien sufrió una fractura de peroné.

Además, Sebastián Córdova fue de los jugadores lastimados , al sufrir un golpe en la cadera y un pisotón en la espalda.

Cordova se une a la lista de lesionados y que estarán fuera del partido más importante del torneo.

Pese a su juventud, Sebastián Córdova se ha convertido en una pieza clave para la escuadra de Solari, con 11 partidos, marcando 2 goles y colaborando con 1 asistencia.

América con varias bajas

Henry Martín, el goleador y delantero, no se ha terminado de recuperar de una lesión en la pantorrilla que desde hace unas semanas no le permite entrenar con normalidad y no van a arriesgarlo, a sabiendas de que la Liguilla está cerca

Nicolás Benedetti es otro que tampoco estará, ya que prefieren ir con calma después del golpe que recibió en la cabeza a media semana.

Si bien los estudios confirmaron que no hubo nada de seriedad y todo quedó en el golpe, la decisión fue darle unos días de reposo.

La escuadra del América ya está pensando en los partidos de cuartos de final de la Concachampions y sobre todo en liguilla por lo que el cuerpo técnico no desea arriesgar a ningún jugador.