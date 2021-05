¡Cuidado, Puebla! León podría arrebatarle a Santiago Ormeño

León.- En Guard1anes 2021, Santiago Ormeño marcó nueve goles con Club Puebla, pero podría salir de 'La Franja'... para jugar con Club León.

En el programa radiofónico ‘Todo es futbol’, el cronista Tito Manríquez aseguró que una fuente le reveló que el goleador Santiago Ormeño llegará a León.

Tito Manríquez contó que este jueves, un amigo de Monterrey le dio una exclusiva: Santiago Ormeño a León.

Me dicen: ‘Te tengo una muy buena, fíjate que me acabo de enterar que el León prácticamente tiene arreglado a Santiago Ormeño para venir a la Fiera’”, le contó una fuente a Tito Manríquez.

Tito Manríquez señaló que la noticia no se puede dar a conocer, debido a que tanto León como Club Puebla están en liguilla de Guard1anes 2021.

Me lo comentó ayer, me dijo que como tal es un hecho. Santiago Ormeño va para la Fiera leonesa. Se me iluminaron los ojos”, añadió Tito Manríquez.