‘Me borró cassette, me pusieron inyección para cortar convulsiones’, habla Villaluz sobre impacto con Cruzalta

CDMX.- En entrevista con Antonio de Valdés, el futbolista César Villaluz habló sobre el golpe que recibió por parte de José Manuel Cruzalta en la final del Apertura 2008 entre Cruz Azul y Toluca, revelando que le borraron “cassette”

César Villaluz señaló que le estaba saliendo todo en el partido disputado en el Nemesio Diez, encarando, mandando centros, con el objetivo de empatar el marcador global a dos goles.

Me quise anticipar a la jugada, la paró de pecho y me voy hacia la portería; pues sí, en el aire, la paró de pecho y ahí fue donde me borró el cassette y despierto en el hospital”, contó Villaluz.

El exfutbolista de Cruz Azul perdió el conocimiento y aunque le dijeron que estaba despierto, Villaluz aseguró que no recordaba qué sucedía. En la ambulancia, preguntó qué estaba sucediendo, porque recordaba que estaba jugando una final.

César Villaluz contó que despertó en varias ocasiones, preguntando qué sucedía.

Yo no me acuerdo; dicen que estaba en la cancha y Torrado me decía cuando me fue a ver al hospital, me pusieron el suero y todo, según me pusieron una inyección para cortar las convulsiones para que no se hicieran crónicas”, contó Villaluz.