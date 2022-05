¡Con autogol! México venció a Nigeria en el primero de tres duelos amistosos

La Selección Mexicana inició con una victoria la pequeña gira de preparación que realizará en Estados Unidos, pues pese a utilizar un cuadro alternativo, el equipo de Gerardo Martino venció 2-1 a la selección de Nigeria.

Previo a Qatar 2022, el Tri vivirá una serie de duelos amistosos que serán clave para afinar los últimos detalles rumbo a la Copa del Mundo, y este sábado se llevó a cabo el primero de ellos en territorio estadounidense.

Debido al rival al que se enfrentaría, el ‘Tata’ Martino alineó a un cuadro que no es el que generalmente utiliza, esto con la intención de observar el nivel de ciertos elementos, tales como Santiago Giménez, Fernando Beltrán o incluso Rodolfo Pizarro.

El ‘Chaquito’, en poco tiempo, respondió a la confianza del timonel azteca, pues apenas al 12 de acción en la cancha del AT&T Stadium, adelantó al Tri con un gol que recordó a Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Por izquierda y ya dentro del área, Jesús Gallardo centró de cabeza a Giménez que estaba solo frente al arquero Francis Uzoho. El delantero de Cruz Azul disparó, el guardameta achicó pero el balón rebotó en él, luego en Giménez y terminó dentro del arco.

Esto le dio confianza al cuadro mexicano que no disminuyó la intensidad en el primer lapso pero que no encontró nuevamente el arco nigeriano. Los africanos, por su parte, no tuvieron oportunidad de inquietar a Rodolfo Cota, titular en el duelo del sábado.

Fue hasta el complemento que Nigeria recompuso el rumbo, realizó un cambio y aprovechando un error de Cota, igualó los cartones al 54’ de tiempo corrido gracias a la anotación de Cyriel Dessers.

El delantero remató de cabeza dentro del área y luego de un centro por izquierda, la pelota se le fue entre las manos al arquero del Club León que atajó mal y tuvo mucho que ver en el descuento.

Pero el empate duró poco para los nigerianos, ya que tan sólo dos minutos después, William Troost-Ekong tuvo la mala suerte de meter en su propio arco un centro de Gallardo y, con este autogol, le dio la ventaja nuevamente a México.

Pese al triunfo parcial, el juego se descompuso en la cancha luego de los cambios, sin embargo, los del ‘Tata’ se mantuvieron arriba en el tanteador y, luego de 90 minutos, concretaron su primer triunfo en esta gira que se llevará a cabo hasta el 5 de junio.