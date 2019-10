‘Con cinco minutos, tengo para demostrar de que estoy hecho’, señala JJ Macías

CDMX.- En entrevista con ESPN Radio Fórmula, el delantero de León, quien marcó tres goles en dos partidos con Selección Mexicana en Liga de Naciones de Concacaf, JJ Macías, aseguró que con cinco minutos, demostrará de lo que está hecho.

En plática con Ciro Procuna, JJ Macías habló sobre el partido ante Panamá y el gol, que significó el 2-1 para la Selección Mexicana, señalando que no tiene problema con ir a la banca.

Sé que con cinco minutos tengo para demostrar de lo que estoy hecho, entonces nada más me mentalicé, lo que me toque jugar, me tocó una, la metí y creo que eso es lo que me va a hacer diferente, la efectividad”, declaró.