'Éste será mi último partido como relator', dice comentarista de ESPN en vivo

Brasil.- En la transmisión por radio de la final de Copa América entre Brasil y Perú, el locutor Jorge Ramos anunció su retiro de las narraciones radiales, 'con un dolor de pecho'.

Yo me voy a retirar de la transmisión, con el dolor en el pecho. Éste, seguramente haya sido mi último partido como relator radial, en esto me inicié y me permitió hacer algunas cosas, como relatar en televisión, pero aquí queda gran parte de mi vida profesional”, declaró Ramos.