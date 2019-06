'A directivos no les importó', confirma 'Bofo' extorsión para jugar mundial

Ciudad de México.- En entrevista con Mauricio Ymay, Héctor Huerta, Hércules Gómez y Ángel García Toraño en ESPN, Adolfo 'Bofo' Bautista confirmó que en 2010, su representante lo amenazó y le pidió tres millones de pesos para que pudiera jugar el mundial en Sudáfrica.

El 'Bofo' señala que estando en Alemania, su representante, en 2010, le pidió el dinero para poder estar en la Selección.

Yo no acepté y él me dijo que tenía un poder, que conocía a los directivos de la Federación y que prácticamente si no le pagaba ese dinero, quedaba fuera del Mundial y no accedí”, declaró.