'Contaba las horas para volver': El emotivo mensaje de Nacho González

León.- Fueron 626 días los que Nacho González contó desesperadamente para volver a las canchas de futbol, luego de aquel triste 24 de febrero del 2018, cuando el zaguero líder de la Fiera tuvo una terrible lesión en su rodilla izquierda, que culminó con un par de cirugías.

El pasado sábado, enfrentando a Toluca y ante la afición esmeralda, la espera llegó a su fin y Nacho alzó las manos, aplaudió y miró al cielo. Estaba de regreso.

"Contaba las horas, los minutos, fue un proceso muy largo, realmente no tengo palabras para describirlo. Por momentos no disfruté la vida, después aprendí que pasara lo que pasara tenía que disfrutarlo, sabía que este momento tarde que temprano llegaría y si no llegaba, tenía que sobreponerme a esta situación", dijo Nacho.