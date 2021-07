Jesús Heredia de Tigres hace visoria en Copa Nacional León AM

León.- Trabajando desde 2016 con los Tigres de la UANL, el profesor Jesús Heredia es uno de los visores que se encuentra siguiendo de cerca las acciones de la Copa Nacional León AM, en donde algunos jugadores le han logrado llamar su atención.

En entrevista para Super Deportivo, el Profesor Jesús Heredia confesó que también comenzó como papá entusiasta en esta clase de torneos, pero un día tuvo la oportunidad de representar a los visores de la 'U', en donde ya ha podido rescatar a varios talentos.

No sólo venimos por un jugador, en León hay muy buen talento y por eso queremos llevar a varios; por ahí queremos no solo llevarlos al club y ya, si no más bien apoyarlos con escuela e instalaciones, si alguno no cuenta con los recursos necesarios nosotros trataremos de apoyarlos para que puedan tener una oportunidad con Tigres", declaró Jesús Heredia.