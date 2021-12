Cristiano Ronaldo no le cae bien a muchos jugadores. Entre ellos se encuentra el italiano Antonio Cassano, quien recientemente reveló que se pelearon por WhatsApp y que el astro portugués le reclamó muchas cosas.

Cassano cada que puede, arremete contra “CR7” y en esta ocasión contó durante una transmisión del canal Twitch de Christian Vieri, BoboTv, la vez que el actual futbolista del Manchester United consiguió su teléfono para confrontarlo.

TE PUEDE INTERESAR: Técnico del Liverpool está feliz de volver a ver a Raúl Jiménez tras su lesión

"Cristiano me escribió por WhatsApp pidiendo más respeto por todo lo que ha ganado y por los goles que hizo. A mí no me da miedo decir la verdad, me enfrento al mundo entero, desde el Papa al último de esta tierra", señaló el ex jugador italiano.