Salinas Pliego y Renato Ibarra no llegarán a Cruz Azul, dice Álvaro Dávila

CDMX.- En entrevista con Javier Alarcón, el presidente ejecutivo de Cruz Azul, Álvaro Dávila, señaló que Renato Ibarra y Ricardo Salinas Pliego no llegarán.

Sobre el rumor de que Ricardo Salinas Pliego pudiera estar en Cruz Azul, Álvaro Dávila aseguró que no es cierto.

Me da risa pensar en eso. Por supuesto que no, Ricardo es un muy buen amigo mío, lo quiero mucho. Está en el futbol por la televisión, pero no tiene ninguna posibilidad de participar en este proyecto”, declaró Dávila.