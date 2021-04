‘Hay mucha gente que quiere que Cruz Azul no fructifique’, responde Álvaro Dávila a manifestación

�� "No me importa colgarme medallas. Hay mucha gente, creo, interesada en que este proyecto no fructifique. Ya empezaron a hacer su labor", Álvaro Dávila, Presidente de @CruzAzul, sobre las protestas de parte de la afición



�� En vivo �� TUDN pic.twitter.com/dhw5OJWtvS