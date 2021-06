Nacho Rivero podría no seguir en Cruz Azul

CDMX.- Cruz Azul podría sumar una segunda baja para el Apertura 2021 y se trataría del uruguayo Nacho Rivero.

Tras finalizar su préstamo con Cruz Azul, Nacho Rivero debe reportar con Xolos de Tijuana, aunque todavía el equipo de la Ciudad de México puede ejercer la compra del futbolista, pero no atraviesa por buena situación económica.

De acuerdo con Carlos Córdova, Xolos solo está dispuesto a aceptar dinero por la compra de Nacho Rivero.

Rivero tiene 95% de probabilidades de no quedarse en Cruz Azul, y no es porque no quiera, sino porque el club no tiene dinero suficiente para pagar la opción de compra”, escribió León Lecanda.