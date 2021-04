Los cinco partidos que le restan al Guard1anes 2021 serán clave para el Club León que desea afianzarse en la Liguilla pero también para Santiago Colombatto, quien busca no sólo minutos sino también el visto bueno de la directiva para asegurar un nuevo contrato.

Los refuerzos para el semestre actual llegaron a cuentagotas y el argentino fue uno de ellos. Joven, mediocampista, desconocido en el futbol mexicano pero con los arrestos suficientes para aventurarse y fichar con el vigente campeón de la Liga MX que, en sus palabras, es capaz de refrendar su título.

En ésta, además de hablar un poco más sobre su trayectoria y la forma en la que se concretó su fichaje en el Bajío, confesó que los 431 minutos jugados en seis partidos no significan nada, pues le quedan cinco duelos más en los que tendrá que convencer a la directiva verdiblanca de extender su contrato.

“Lo he dicho varias veces, que me gustaría quedarme acá, no se ha manifestado nada aún, he jugado pocos partidos y falta. Al campeonato le queda mucho y yo me tengo que ganar el quedarme acá, el estar en un club importante como el León, para eso trabajo, para dar lo mejor de mí y lograr los objetivos del club, los míos”, aseguró.