CDMX.- Mediante sus redes sociales, Cruz Azul reveló el audio a nivel de cancha, durante el tiro penal entre ‘Cabecita’ Rodríguez y Alfredo Talavera. El presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio Carter dio como buena la sanción.

En su cuenta de Facebook subió el video del momento en el que Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez está por cobrar el penal y Alfredo Talavera busca distraerlo para que falle.

Aquí me la vas a dar, no tienes otra. No tienes otra, ni una. No tienes más. Ahí voy a ir, ahí voy a ir”, se escucha a Talavera.