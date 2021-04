Jurado quiere ganar Liga con Cruz Azul; acepta que entró por Malagón sin calentar bien

CDMX.- En entrevista para TUDN, Sebastián Jurado señaló que sí quiere ganar el título de Liga Mx con Cruz Azul y aceptó que, con la Selección Mexicana Preolímpica sustituyó al portero Luis Malagón sin haber calentado bien.

En el programa ‘Futbol Club’, a Sebastián Jurado le plantearon un escenario en el que él es el portero de la final con Cruz Azul en Liga Mx y el arquero señaló que “como sea”, quiere ganar el título.

Sebastián Jurado también señaló que no ha tenido la regularidad deseada en Cruz Azul, pero él está convencido de que llegará la recompensa, aceptando que Jesús Corona está en buen momento y el arquero está para competirle, para cuando se necesite, poder aprovechar la oportunidad.

Hablando sobre la Selección Mexicana Preolímpica, Sebastián Jurado contó que, cuando le tocó entrar por Luis Malagón, no había calentado bien.

Sebastián Jurado declaró que nunca le había tocado entrar de cambio, ni cuando debutó en Liga Mx.

Te toma desprevenido, hasta el café me estaba tomando. Entonces, me toma en momento de concentración, un momento distinto. Cuando me dicen de la lesión, tenía que cambiarse, entrar de volada; fueron cinco minutos complicados, ni siquiera calenté, no estaba del todo listo en cuestión física”, declaró Jurado.