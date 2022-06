‘Cruz Azul no quiso entorpecer su relación con América por la puja por un jugador’

La llegada de Jonathan “Cabecita” Rodríguez al América ha desatado una tormenta entre los aficionados del Cruz Azul.

Ídolo en su paso por la Máquina y campeón en 2021, el lunes Rodríguez fue anunciado como refuerzo estelar de las Águilas para el Apertura 2022 de la Liga MX.

El movimiento fue criticado por buena parte de la fanaticada de Cruz Azul, que esperaba el esfuerzo de su directiva para recuperar al ya exjugador del Al Nassr. En América, en cambio, han celebrado el fichaje como clave para buscar su título 14.

La postura de Cruz Azul

La noche del martes, Víctor Manuel Velázquez, presidente del consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, salió a declarar que su equipo buscó a “Cabecita” y que fue el jugador quien se negó a ser celeste otra vez.

“A Jonathan Rodríguez se le ofreció regresar a Cruz Azul, pero ya tenía un contrato con América y pues son situaciones que se dan entre promotores y Cruz Azul para él ya había terminado”, declaró el directivo.

América aparece en el escenario del ‘Cabecita’

Para aclarar el tema, Súper Deportivo pidió la versión del entorno de Rodríguez y pudo hablar en exclusiva con Edgardo Lasalvia, agente del jugador y quien estuvo más cerca que nadie en las negociaciones que definieron el destino de “Cabecita”.

Edgardo Lasalvia y Jonathan Rodríguez.

Lasalvia recordó que desde hace unas semanas estuvo en contacto con directivos del LAFC de la MLS, club que pretendía contratar a Jonathan Rodríguez, aunque aún sin profundizar en las negociaciones con el Al Nassr de los Emiratos Árabes.

“Estábamos avanzando con la negociación cuando aparece América en el medio de todo esto, mandando directamente al club Al Nassr una propuesta para contar con los servicios de Jonathan.

"Enterado de esto me comunico con Diego Aguirre (nuevo entrenador de Cruz Azul), un gran amigo, un gran técnico, una mejor persona. Él me hace referencia a que Jaime Ordiales (directivo de la Máquina) había tenido contacto con Gerardo Rabajda (ex correpresentante de ‘Cabecita’) hacía unos meses y éste le había manifestado que Jonathan estaba cerca de Los Ángeles FC”.

‘¿Por qué no llevan a Los Ángeles’

Lasalvia recuerda que en su charla, Diego Aguirre quedó de comentar la situación con su directiva, para averiguar si Cruz Azul podía buscar a Jonathan Rodríguez como refuerzo.

“Me dijo que volvería a hablar con Jaime (Ordiales) y que me hacía saber si había interés de Cruz Azul. Pasan dos o 3 días y eso no pasó. En tanto, América profundiza el interés con un documento, me lo hicieron saber los árabes, lo cual me hizo comunicarme con Jaime Ordiales para decirle cuál era la situación”.

La respuesta de Ordiales fue clara:

“En el primer contacto me dijo que era inviable para Cruz Azul, que de hecho estaban buscando vender un jugador, que necesitaban dinero y que iba a ser imposible”.

Jaime Ordiales, directivo del Cruz Azul.

Sin embargo, se dio una nueva plática con Ordiales, aunque la postura no cambió mucho.

“En el segundo contacto con Jaime, me dice que que lo iban a matar a él todo el mundo si yo llevaba a Jonathan a América, que por qué no lo llevaba a Los Ángeles. Le dije que nuestra idea sí era siempre ir a Los Ángeles, que esta posibilidad de América era muy buena desde lo económico, lo deportivo y que obviamente en México le damos la prioridad a Cruz Azul”.

La ‘cortesía’ con el América

Tras esa segunda charla, Ordiales pidió tiempo para tratar el tema con el consejo directivo de Cruz Azul, aunque las negociaciones entre América y Al Nassr fueron reveladas en medios de comunicación y redes sociales.

“Vuelvo a tener comunicación con Ordiales, el cual esta vez me dice que no intente quedar bien con Cruz Azul, que nosotros ya teníamos el acuerdo (con América), lo cual era mentira. Sí, el acuerdo podría existir de palabra entre clubes, no con nosotros. Cuando digo nosotros me refiero con el jugador y le vuelvo a hacer hincapié en que no habíamos arreglado con nadie, ni hemos hablado de plata, de salarios ni nada.

“Lo cual me volvió a decir que era difícil y que después de hablar con su director, ellos no iban tampoco a robarle un jugador de América que ya tenían hablado. Que tienen una excelente relación entre clubes y que eso no iba a pasar, dijo".

"Le dije que lo entendía y que me sentía liberado para poder seguir, para en ese momento sí hablar formalmente de parte del jugador de lo que podía ser la salida al América”.

Con América acordaron en 10 minutos

Lasalvia aclara que fue sólo después de esa charla con la directiva de Cruz Azul que comenzó la negociación formal con América y pronto se firmó el contrato.

“Fue ahí cuando contacté con gente de América, con Santiago Baños en este caso para hablar del contrato del jugador, lo cual lo hicimos en menos de 10 minutos; enseguida nos pusimos de acuerdo".

“Avisé a Los Ángeles como corresponde, les informé que ya había un acuerdo entre clubes (América y Al Nassr) y que iba a avanzar con el salario del jugador. Los Ángeles me liberó, me dijo que ese dinero no lo podían pagar y ahí llegué a un acuerdo con América”.

Nunca llegó la propuesta de Cruz Azul

Incluso después de los arreglos, Lasalvia tuvo una última charla con Jaime Ordiales para informarle la situación y adelantarle el arreglo con América.

“Volví a comunicarme con Ordiales, el cual en otros términos ya me dijo que le diera para adelante, que no intentara quedar bien con Cruz Azul, que ya sabía que nosotros íbamos a ir para América".

“Le dije que ellos habían tenido siempre la prioridad y que a mí nunca me había llegado una propuesta para la vuelta de Jonathan a Cruz Azul. Que me parecía que era al revés, que el que se estaba cuidando el cuerpo era él, que me había dicho muy claro que ellos no iban a pelear con América por la incorporación de Jonathan, que no estaban en condiciones económicas y tampoco veían cordial entorpecer su relación con el club América por la puja por el jugador, bien claro”.

Quiere tranquilidad para el jugador

Finalmente, Lasalvia le aclaró a este medio que no trata de generar un conflicto, sino dar claridad sobre la llegada de su jugador a Coapa.

“No quiero hacer una guerra ni mucho menos, solo quiero la tranquilidad para Jonathan, para su familia, esto es trabajo".

“Jonathan quiere mucho a Cruz Azul, tiene muy buenos recuerdos, pero bueno, también es un profesional y hoy va defender la camiseta de América con todo el orgullo y con la misma responsabilidad que lo hizo por Cruz Azul y por todos los equipos que ha pasado”.

Al final de la historia, el ariete uruguayo pinta como una de las “bombas” del mercado de pases, mientras Cruz Azul busca un delantero que le permita entrar a la pelea por el título del Apertura.