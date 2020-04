¿Cuarentena aburrida? Maria Sharapova publica su número para chatear con ella

Rusia.- El sueño de muchos fans parece ser se ha hecho realidad y es que la ex tenista rusa María Sharapova sabe que durante el encierro o cuarentena por el coronavirus muchos de ellos o ellas se encuentran aburridos por lo que compartió su número de celular para poder chatear.

Sharapova de 32 años prometió responder a todos los que la contacten y expresó:

Me encantó ese chat y desearía estar más conectada con los aficionados porque todos estamos pasando por el confinamiento. Quiero que me escriban qué piensan. Les dejo un número de teléfono y me pueden mandar cualquier mensaje que llegará directamente a mi móvil, el mismo que estoy tomando ahora. Los voy a responder", publicó.