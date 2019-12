¡Cuidado, Dwayne Johnson! Cristiano Ronaldo quiere actuar en Hollywood

Dubai.- Cristiano Ronaldo ya es consciente que está próximo el retiro y después del futbol, el delantero de Juventus quiere actuar en Hollywood, reveló.

En Dubai, donde recibirá el premio Globe Soccer Awards por sexta ocasión, Cristiano Ronaldo habló sobre el retiro, señalando que cuando llegue el momento en el que no se sienta agusto o su cuerpo ya no responda, dejará el futbol.

Sobre la edad del retiro, Cristiano mencionó que podría ser a los 40 años y tras el futbol profesional, Ronaldo se ve reanudando estudios y haciendo una película.

Desafortunadamente los estudios que he realizado no pueden responder lo que tengo en mente. También me fascinaría actuar en una película”, comentó.