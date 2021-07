‘Ridículo el nombre de Grita México’, señalan Faitelson y Gómez Junco

CDMX.- En el podcast de ‘Futbol de Altura’, David Faitelson y Roberto Gómez Junco criticaron el nombre del Apertura 2021 de Liga Mx, ‘Grita México’, calificándolo como ridículo.

Con Paco Gabriel de Anda también, comenzó la discusión sobre el nombre de ‘Grita México’ que llevará el Apertura 2021 de Liga Mx, a lo que David Faitelson señaló que el nombre de ‘Guard1anes’ no debió haber cambiado, pero Roberto Gómez Junco fue fuerte en su comentario.

Cuando uno piensa que los dirigentes no pueden ser más ridículos, nos siguen sorprendiendo, nos sorprenden a todos. Es una ridiculez, así como me gustaba mucho el nombre de Guard1anes y es una pena que lo quiten, me pareció un acierto el nombre y lo quitan cuando siguen partiéndose el alma para ayudarnos en esta etapa. Me parece ridículo lo de Grita México”, declaró Gómez Junco.