¡Lamentable! Portero mexicano recibe insultos racistas por parte de su compañero

El portero mexicano David Ochoa, quien milita en el Real Salt Lake de la MLS, sufrió insultos racistas por parte de uno de sus compañeros durante una discusión.

El lamentable incidente en el que el joven guardameta fue discriminado por Andrew Putna, es investigado por la Major League Soccer, ya que sucedió en el mes pasado, aunque apenas se haya revelado, de acuerdo al portal RSL Soapbox.

Por ahora, el compañero de Ochoa se encuentra suspendido de las actividades del club, mientras se define el asunto, en el que aparentemente sus comentarios fueron contra las raíces mexicanas del portero.

Así que se podría esperar un fuerte castigo para Putna, quien también es guardameta en el Real Salt Lake.

David nació en California, pero con ascendencia mexicana. Incluso su papá y su abuelo fueron grandes aficionados a las Chivas.

Justamente con el Rebaño se pudo probar a muy temprana edad. A sus 14 años, por sus buenas condiciones dejó tierras estadounidenses para ser parte de las fuerzas básicas, sin embargo aquí sufrió bullying por parte de sus compañeros.

“Fue muy duro estar con los niños mexicanos en Chivas. Tenía pasaporte mexicano, me veía mexicano, pero desde que vengo de Estados Unidos, siempre fui el gringo. Yo era el niño mimado de Estados Unidos al que le habían entregado todo. En cada sesión de entrenamiento me acosaban con estos comentarios sobre lo fácil que había sido mi vida en Oxnard. Y cada vez que pronunciaba mal una palabra, porque mi español no era tan bueno como el de ellos, me llamaban. ¡Pinche gringo!”.