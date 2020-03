‘De Renato me enteré con Faitelson’, ‘Negro Santos tiene envidia’, dice Herrera

CDMX.- En entrevista con Adela Micha, el técnico Miguel Herrera habló del tema de Renato Ibarra y también contestó a las diversas críticas que le ha hecho Antonio Carlos ‘Negro’ Santos.

En la plática, Adela Micha le preguntó sobre el tema Renato Ibarra, señalando que se enteró con David Faitelson, cuando era entrevistado en Futbol Picante.

De repente me dice ‘oye, estamos aquí enterando que están llevando a Renato por violencia’ y me pregunta si sé algo. Le contesto que no tengo idea”, declaró Herrera.

Miguel Herrera añadió que América estaba concentrado para jugar ante Pumas y Faitelson lo cuestionó sobre si Renato Ibarra no estaba con ellos, pero el técnico aclaró que Renato Ibarra está lesionado.

El técnico de América señaló que la directiva habló sobre la situación de Renato Ibarra, pero le pidieron que se concentraran en los partidos. Herrera añadió que no ha tenido contacto con el jugador, ni con su esposa Lucely Chalá.

No he hablado con nadie, la verdad es que nos mantuviéramos al margen. Es una situación difícil, Renato está con su hermano en Pachuca, lo tienen separado del plantel”, declaró.

Miguel Herrera añadió que no saben mucho del tema, solamente ha visto los videos en redes sociales.

Adela Micha también lo cuestionó sobre las críticas que ha recibido, enfocándose en aquellas de ‘Negro’ Santos, a lo que Miguel Herrera señaló que el ex jugador no es histórico y tiene una envidia tremenda.

Miguel Herrera señaló que históricos de América son Carlos Reinoso, Cristóbal Ortega, Cuauhtémoc Blanco, Alfredo Tena, personas que han jugado y trabajado para la institución.

Herrera señaló que si Negro Santos quiere trabajar en América, el ex jugador debe demostrar que tiene capacidad y guardar silencio, declarando que a él lo llevaron como técnico por su capacidad, porque no era aficionado de las Águilas.

Oyes a Carlos Santos y digo que es más envidia, es más coraje, no sé, molestia porque no le dan trabajo, pero no se lo dan, porque no tiene capacidad y le prestan micrófono, se la pasa despotricando a todos”, dijo.