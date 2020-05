‘De chavo fui americanista’, revela ‘Perro’; recuerda que fue cantante y conoció a Jim Morrison

CDMX.- En entrevista con Javier Alarcón, Enrique ‘Perro’ Bermúdez reconoció que, de joven era aficionado del América y también recordó que fue cantante en un grupo, y llegó a conocer a Jim Morrison.

Cuestionado por Alarcón sobre porqué le iba a Atlas, ‘Perro’ Bermúdez aceptó que, antes era aficionado de las Águilas.

Yo de chavo fui americanista, porque mi papá me llevó a ver un partido del América vs Oro, el primer partido que vi en mi vida en Ciudad Universitaria. A Atlas, lo comencé a ver, cuando empecé a narrarlo, en el tiempo enorme del Atlas, jugaba el ‘Gato’ Vargas, Pepito Delgado, Berna García. Era un equipo impresionante, me empecé a enamorar del Atlas”, declaró.