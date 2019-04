'De equipos que tiene Azteca, no se hace medio equipo', critica Martinoli

Guadalajara, Jalisco.- Previo al partido entre Atlas y Santos en el Estadio Jalisco, Christian Martinoli, Luis García y el regreso de Zague, platicaron sobre los equipos de futbol que tiene TV Azteca y Martinoli aseguró que de todos, se hace “medio equipo”.

Martinoli comenzó reclamando que él cuando reclama, le da pulmonía, pero a Zague, le da tos, porque a él siempre le tocan las consecuencias.

Luis García cuestionó que porqué los mandan a partidos entre los equipos que no están en posiciones de liguilla.

No tenemos más, Doctor. Todos los equipos que transmitimos, de todos hacemos medio equipo, no ma...”, declaró Martinoli.

El comentarista aceptó que ante sus palabras, comenzarán los reclamos, pero de los seis equipos que transmite Azteca Deportes, se hace “medio equipo”.

“De los seis que tenemos, ahorita, porque después creo que van a ser, creo dos, al paso que van, no hacemos medio equipo”, declaró.

Azteca Deportes tiene a Puebla, Santos, Atlas, Veracruz, Morelia y Chivas, pero Santos pasará a Fox Sports y Veracruz descenderá. Los únicos equipos “seguros” para Azteca Deportes en la temporada 2019-2020 son Morelia, Atlas y Chivas.

'Impresionanti' six-pack de Zague

Christian Martinoli también destacó el abdomen de su compañero, Zague, ante una fotografía que subió Luis Roberto Alves en su cuenta de Instagram.

Yo sí te di 'like'. Estaba 'impresionanti'”, declaró Martinoli.

El comentarista asegura que a lo único que no le da like son a los goles que postea el ex delantero del América, debido a que “va contra su religión”.