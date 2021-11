¡Orgullo de León! Deportistas brillan en los Juegos Paranacionales

Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León, entregó un reconocimiento a los deportistas destacados por su aportación como ciudadanos ejemplares en los pasados Juegos Paranacionales Conade.

Además, la alcaldesa les entregó el distintivo "Soy de León".

En el evento, en Presidencia Municipal, también se encontraba el director de la Comisión Municipal del Deporte, Isaac Piña, quien destacó los logros de estos jóvenes.

En los Juegos Paranacionales CONADE 2021, la delegación de León obtuvo 28 medallas: 22 de oro, cinco de plata y una de bronce.

Los atletas reconocidos, fueron Ángel de Jesús Camacho, Emanuel Jiménez, Adriana Alvarado, Alan Bravo, Regina Gómez, Esaúl Picón, América Ramírez, Diana Peñaflor, Cristian Oliva y Luis López y a sus respectivos entrenadores.

Alejandra Gutiérrez agradeció a las familias y a los entrenadores de los atletas por su esfuerzo en representación de León.

La Presidenta Municipal, Ale Gutiérrez manifestó su admiración a estos jóvenes, que a tan corta edad, y a pesar de las dificultades, han logrado destacar gracias a su perseverancia, pasión y disciplina.

“Ustedes son ejemplo, ejemplo de ciudadanos a los que les debemos aprender muchísimo. Ustedes están en el foco de muchos jóvenes que quisieran ser como ustedes. Muchas personas los admiramos, y les queremos hacer este reconocimiento por lo que han conseguido, no solamente por las medallas, sino por el empeño y la pasión. También quiero agradecer a las familias, ya que sin ellas ustedes no estarían aquí, y a los entrenadores, que a veces no se ven, pero tienen un trabajo incansable y un gran amor por lo que hacen”, expresó.