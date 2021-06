‘El día que vivas como Chicharito, impactes como él, me avisas cangrejo’; dice Diego Dreyfus

Los Ángeles, California.- En su podcast ‘El Anticoaching’, Diego Dreyfus criticó a las personas que se lanzan en contra del coaching y de quienes han dicho que él es “la mala influencia de ‘Chicharito’”, asegurando que cuando las personas vivan como el jugador de LA Galaxy o tengan el impacto del futbolista, “hablamos”.

En el capítulo 111, Diego Dreyfus aseguró que como ha sido, no le cae bien a algunas personas y añadió que no ha permitido que su personaje le gane.

Soy un asco de humano, desde el día uno te lo he dicho. No doy coaching, filosofo. Si no te gusto, apágale, vete a la… ‘La mala influencia de ‘Chicharito’’, no ma… estás hablando mal de ‘Chicharito’, no de mí. ¿Es tan pen…? No lo es. El día que ganes como él, vivas como él, impactes, me avisas pin… mexicano cangrejo cubetero. ¡Basta!”, declaró Dreyfus.