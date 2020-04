‘Disfruto que no sepan perder’, dice Martinoli sobre TUDN y manda mensaje a ‘El Zar’

CDMX.- Entrevistado por Carlos Ponce de León, Christian Martinoli habló sobre la competencia con TUDN, asegurando que le gusta verlos perder y reiteró que nunca trabajaría en la empresa. También mandó mensaje a su excompañero Carlos Aguilar 'El Zar'

Asegurando que no tiene nada en contra de los comentaristas de TUDN, Martinoli aseguró que él lleva ‘grabado en fuego’ a Azteca Deportes y que no trabajaría en la televisora rival.

Reiteró que prefiero morirme de hambre a trabajar en Televisa. No tengo empacho en repetirlo, no me iría a Televisa, porque no creo que me quieran y no me gustaría estar ahí”, declaró Martinoli.