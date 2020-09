‘Doctor’ García presume que usa más bici que auto y revela dónde vive Martinoli

CDMX.- Platicando con Christian Martinoli, Zague y Macías, el ‘Doctor’ Luis García contó que él es más de usar la bicicleta que el automóvil, además reveló dónde vive Martinoli.

En la plática, el ‘Doctor’ contó que, a diferencia de Zague y Martinoli, quienes usan mucho el automóvil, él mejor decide tomar la bicicleta.

Yo soy un ciclista empedernido; la gente lo sabe, tú lo sabes Macías, estos dos (Martinoli y Zague) lo saben, entonces si no hay gasolina, a mí me la … porque yo me muevo. Soy un cleto profesional”, declaró ‘Doctor’.

Por su parte, Zague presumió que también usa una bicicleta y hasta presumieron una foto del comentarista, sin camiseta sobre uno de los vehículos.

En la plática, Luis García también señaló que Martinoli es ‘fifí’, revelando que su compañero vive en Polanco, en la CIudad de México.

Vive en Polanco, luego les doy la dirección bien, para que la gente vaya a chin... Vives en Polanco”, declaró el ‘Doctor’ García.

Martinoli pidió que no se revelara su dirección, asegurando que la zona no es muy grande. Martinoli añadió que en esa zona no usa automóvil, sino que lo usa cuando va a las instalaciones de Azteca.

Por su parte, Zague pidió cuidado para las personas que usan scooter, para que no golpeen a varias personas.

Tanto Christian Martinoli, Zague y Luis García estuvieron narrando el partido entre Necaxa y Chivas, en el pasado Viernes Botanero.