'Ya valió ma...', 'Doctor' García y Zague cuentan cuando vieron cerca la muerte

CDMX.- En el podcast ‘Exceso de Humo’ de Amazon Music, los comentaristas Luis García y Christian Martinoli tuvieron de invitado a su compañero Luis Roberto Alves ‘Zague’, en el que tanto él como el ‘Doctor’ contaron las experiencias en las que vieron “cerca la muerte”.

Hablando sobre los viajes que han hecho, el ‘Doctor’ contó que uno de sus peores viajes fue en 2011, cuando hizo un viaje de Argentina a Ciudad de México, debido a que el avión se movió mucho.

“Cabe mencionar que yo no quiero morirme en un avión, será lo peor que me pase”, declaró el ‘Doctor’, pero en esa ocasión viajaba con Jorge Campos ‘El Inmortal’, añadiendo que su compañero tiene la capacidad de dormirse en cuanto despega el avión.

En ese viaje, el piloto les dijo que por más de una hora iba a “ser severo” el movimiento en el avión.

No había una pu... nube, veíamos hasta África, veías las pirámides de Egipto y decía: ‘¿Por qué esta m… se está moviendo como papalote si no hay una nube?”, contó Luis García.

El ‘Doctor’ cuenta que las aeromozas intentaron salir con el carrito de comida, pero no lo consiguieron e incluso hubo personas que comenzaron a llorar.

Posteriormente, el ‘Doctor’ contó que Jorge Campos se despertó, sin darse cuenta de lo sucedido.

Zague contó que en una concentración para Copa América de Uruguay en 1995 con la Selección Mexicana estaba en un hotel de Punta del Este, limpiándose los dientes, viendo un partido del torneo, solo en su cuarto, cuando se hizo un enjuague bucal y se acostó, revelando que casi se ahoga.

Se me cerró todo, te lo juro. Va pasando el tiempo y se hace más espeso (el enjuague). Solo en el cuarto y dije: ‘Ya valió ma…, me voy a morir’, te lo juro”, contó Zague.

El exfutbolista de Selección Mexicana comenzó a dar golpes en la pared para que alguien escuchara, pero nadie le hizo caso.

Voy hacia la puerta, casi asfixiándome, jalando aire. Voy a abrir la puerta, estaban los de seguridad y me iba a tirar en el piso para que se dieran cuenta. No podía respirar y no podía hablar, no había forma”, reveló Zague.