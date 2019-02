EXATLÓN ¿Aristeo Cázares dejó a su novia por Carmelita? 'Fue algo amargo', responde

Aristeo Cázares no sólo ganó la segunda temporada del Exatlón México, sino que también terminó como el competidor más pouplar, incluso por cosas ajenas a él.

Y es que mientras Aristeo compitió en el programa de Azteca, su novia, la modelo Brenda Ferrer, generó constante polémica en redes sociales, sobre todo al criticar a las compañeras de su novio.

La modelo Brenda Ferrer.

Durante meses, Brenda Ferrer criticó en especial la relación entre Aristeo y Carmelita Correa, ambos integrantes del equipo de Famosos.

En alguna ocasión, en una transmisión en redes sociales, la modelo insultó a Carmelita y la criticó "por tener nariz de chile relleno", lo que generó múltiples reacciones de los fanáticos del programa conducido por Toño Rosique.

Ese tipo de incidentes llegaron a oídos de Aristeo recién terminó el programa y el mismo deportista aceptó que debió hablar con su novia, aunque la relación sigue.

Carmelita Correa lució en el Exatlón.

"Tuve una plática muy seria con ella" dijo Aristeo en el programa Ventaneando. "Le dije que no podíamos hacer esas cosas como figuras públicas... fue algo amargo lo que pasó... le dije que no estaba bien estar hablando de la gente y menos si no está presente".

Carmelita le restó importancia al asunto y confirmó que tiene novio, aunque es gran amiga de Aristeo.

Aristeo Cázares y su novia, Brenda.

"Con ella (con la novia de Aristeo) no he hablado, pero tengo una muy buena amista con él y respeto a su novia", comentó Carmelita, quien se quedó cerca de ganar el Exatlón.