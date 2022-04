El ‘King Richards mexicano’: Rubén Flores y su dinastía en la Premier League

Si hay una familia futbolística que ha sido la sensación en los últimos meses es la de Rubén Flores, un exfutbolista mexicano que ha causado revuelo por la adición de sus tres hijos en el siempre complicado futbol inglés.

Rubén parece haberse inspirado en el método Williams, implementado por Richard Williams, el cual consiste en entrenar a sus hijos desde pequeños con los mejores entrenadores disponibles para fortalecerlos y que, cuando aterricen en las competencias de élite, lleguen como los mejores del mundo.

Con dos mujeres y un varón, la dinastía Flores empieza a tomar un rumbo promisorio en lo que dictamina un futuro fructífero para la Selección Mexicana.

Con un paso discreto por el Atlante, Rubén no dedicó su vida profesional al futbol, pues las puertas no se le abrieron como él esperaba y decidió ganarse la vida de otra manera, pero sin dejar de lado el deporte.

“A los 30-31 años me fui a vivir a Cancún, ya un poco decepcionado del futbol. Conseguí un trabajo en una cadena hotelera haciendo actividades deportivas. Me hago amigo del dueño de la cadena y me empieza a mover (sic) por municipios de Cancún”, declaró en una entrevista para el Diario Milenio.