'El dinero ayuda a silenciar', dice Alex Morgan sobre caso de Cristiano

Estados Unidos.- Entrevistada por la revista Sports Illustrated, la futbolista estadounidense Alex Morgan habló sobre el caso de violación de Cristiano Ronaldo y Morgan señaló que en algunos casos, el dinero ayuda a silenciar.

Creo que hay más evidencia por investigar, pero, al final, el dinero ayuda a silenciar estas historias. Él puede seguir jugando”, declaró.

Morgan aseguró que Cristiano Ronaldo no ha sido la única persona que ha tenido una investigación por abuso sexual, pero como es un futbolista, el caso atrajo atención y ella, por su parte, ayudará para respaldar a las mujeres que hayan sufrido situaciones de temor o vulnerabilidad.

Sobre la calidad futbolística, Alex Morgan asegura que Cristiano Ronaldo es uno de los mejores del mundo, pero, pidió diferenciar lo que hace en las canchas de futbol, con lo que hace a nivel personal.

Lo que hace en el campo no tiene nada que ver con lo que él sea como persona o con sus acciones”, mencionó.

Ambos futbolistas se verán en la ceremonia de The Best por parte de FIFA, el próximo 23 de septiembre en Milán, Italia y Morgan declaró que no piensa acercarse a él, de manera diferente, a como lo haría con otra persona invitada a la celebración.

Alex Morgan, junto con Megan Rapinoe y la inglesa Lucy Bronze, está nominada al premio The Best como Mejor Jugadora femenil.

Después de la denuncia de Kathryn Mayorga, quien aseguró que Cristiano Ronaldo abusó sexualmente de ella en 2009, el pasado 22 de julio la Oficina del Fiscal del Distrito de Clark County en Las Vegas, desestimó las acusaciones.