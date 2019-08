¿Él inició? 'Es una reacción lógica', responde youtuber agredido en Estadio León

CDMX.- El pasado sábado, el youtuber Ivansfull dio a conocer un video en el que se ve cómo él y Daniel Sosa son agredidos con cerveza en el estadio León, pero surgió otro clip, en el que él aparece lanzando cerveza hacia arriba y respondió.

Con un video en su cuenta de Twitter, Ivansfull aclaró tres puntos, siendo el segundo donde habló sobre sus acciones.

En el video, publicado como respuesta en Twitter a donde mostró la agresión a Daniel Sosa, Ivansfull aparece gritando “Arriba las Chivas”, tomando un vaso con cerveza, que lanza hacia arriba.

El youtuber también criticó a las personas que le comentaron que aventar cerveza no es violentar, por lo que pidió hacer conciencia.

Ivansfull pidió dar la vuelta a la página con el tema, señalando que tanto Daniel Sosa, como Cris, están bien.

El mayor consejo es no caigan en provocaciones y no tomen. Si van a un estadio y no saben controlar, no tomen, porque pueden afectar a gente que van tranquilamente”, declaró.