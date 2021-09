‘Salí, me drogaron y fui violada’: Patinadora cuenta el ‘infierno’ por una bebida adulterada

Elsie Christie, patinadora de velocidad y triple campeona mundial, reveló que fue violada cuando tenía 19 años, luego de tomar una bebida que probablemente tenía una droga.

Según reportan medios británicos, la revelación es parte del libro autobiográfico “Resiliencia”, que Elsie Christie acaba de publicar.

Según cuenta en el libro, cuando tenía 19 años salió a un bar, tomó una bebida y luego perdió parcialmente la conciencia.

“Salí, me drogaron y luego fui violada por un tipo cualquiera. Pasó un año antes de que le contara a alguien sobre esa noche".

Elsie Christie narra la agresión que sufrió

La patinadora británica, hoy de 31 años, recuerda que tras tomar la bebida adulterada, notó que su cuerpo no respondía.

“Estaba extrañamente afectada y mi cuerpo no funcionaba correctamente. Traté de huir de él (su agresor), pero simplemente no pude hacerlo. Caía al suelo después de cada dos pasos…”.

El agresor la arrastró hasta subirla a un taxi que se detuvo en la calle. Probablemente el chofer creyó que el hombre y Elsie se conocían y que ella estaba demasiado borracha para mantenerse en pie por sí misma.

“Cada vez que me caía al suelo, él seguía corriendo detrás de mí, levantándome y arrastrándome, hasta llevarme en un taxi… Recuerdo haberle dicho tímidamente 'Por favor, no me lleves a la casa de este tipo. Tienes que llevarme a casa'”.

‘Ella es mi novia. Está borracha’

Ante esa petición de apoyo, el agresor convenció al taxista de que Elsie era su novia.

“Incluso en situaciones en las que he estado absolutamente borracha desde entonces, nunca me sentí como esa noche. Por mucho que lo intenté, no pude escapar de este tipo…él le estaba diciendo al taxista 'Ella es mi novia. Está borracha'”.

Finalmente, el hombre la llevó a su casa y abusó de ella.

“Al final de este viaje en taxi, este tipo me llevó a su casa. Estaba claro que me iba a agredir sexualmente y repetidamente le decía: 'No, no".

Elsie Christie se sintió culpable

Tras la agresión, se sintió culpable y nunca denunció la violación ante la Policía.

"Me sentí avergonzada, lo que ahora sé que es una forma completamente incorrecta de sentir esto… Supongo que es demasiado tarde. Debería haber sido más valiente".

Desde entonces ha sufrido problemas mentales, aunque su carrera despuntó hasta ganar tres medallas mundiales.

