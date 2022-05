Emilio Azcárraga aclara ‘veto’ a Dérbez, pero le exigen reforzar al América

Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa y dueño del Club América, aclaró un supuesto “veto” al actor Eugenio Derbez, pero los aficionados de las Águilas aprovecharon para exigir refuerzos.

En Twitter, Emilio Azcárraga publicó tres comentarios sobre la supuesta prohibición para entrevistar a Eugenio Derbez en los programas de Televisa.

Emilio Azcárraga en un juego del América.

El pleito de Eugenio Derbez con Televisa

“Neta, Eugenio Derbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon (sic). De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista…”, publicó el empresario.

Incluyó una entrevista de Paola Rojas con Derbez, luego de que CODA, una película en la que él actúa, ganó el Óscar de este año.

CODA ganó el Óscar.

Antes y después de la ceremonia del Óscar, Derbez sugirió que estaba vetado de Televisa por sus críticas al Tren Maya, que calaron en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero Emilio Azcárraga señaló que todo se trata de un pleito por derechos de contenidos.

“(Eugenio), tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cóoortale mi chavo”.

Piden un goleador para el América

Los comentarios de Azcárraga en Twitter generaron reacciones en el tema político y artístico, pero muchas más en lo deportivo, pues aficionados del América aprovecharon para pedirle refuerzos.

“Sí, bueno, urge un delantero que haga goles, don patrón”, le escribió @villelamark.

“Urge un delantero que sí las meta en liguillas…”, añadió @pablorv27.

El usuario “El fabuloso padre América” pidió enfocarse en las Águilas:

“Eugenio Derbez y la carabina de Ambrosio… Lo que importa es que traigas a un buen 9, tipo Cabañas para el América. También nos hacen falta 2 extremos, correr a Roger, Henry y Viñas… Y si se puede, a Santiago Baños. Pon orden en el equipo, que está en la liguilla sin las 3 G”.

Vikingo Azulcrema también le dio más importancia los refuerzos:

“Hola, patrón. Antes que nada, buen día. Impactante noticia de Derbez, nunca lo pensé de él. A propósito de impactos, necesitamos un 9 de alto impacto para nuestras Águilas, no permita que Baños lo elija porque los que eligió no han tenido impacto”.

Otros, como Gerry Castro, aprovecharon para criticar a los actuales delanteros del América:

“¿En serio ya no hay lana para contratar verdaderos delanteros? Henry Martín a lo mucho es jugador de 2a división. Lo de Derbez.. Sí, ya lo vimos. Estábamos en ¿Cuándo se contratan verdaderos delanteros? ¿Todo lo mejorcito a fuerza debe salir para Europa?”.

El usuario @antonbanco le restó importancia a la polémica con Derbez:

“Nos vale 3 hectáreas ese comediante, necesitamos que le des más atención al Club América”.

Incluso “El divo de Tepito” tuvo una idea para fichar refuerzos:

“Véndele los derechos de la Familia Peluche y compra un delantero de calidad”.

Pachuca Vs América, por la final

América está en las semifinales del Clausura 2022, aunque empató el juego de Ida ante Pachuca 1-1 y por ello está obligado a ganar el domingo, en la Vuelta que se jugará en el Estadio Hidalgo.