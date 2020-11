'En Dorados, Maradona enamoró más como persona que como futbolista', aseguró el preparador físico José Altieri

León.- El mundo conoció al Diego Armando Maradona futbolista, al campeón del mundo, al ídolo del balompié argentino, en Dorados conocieron a la persona, al entrenador que pese a haber dirigido el destino del cuadro sinaloense sólo un año, dejó una huella imborrable.

De esto no tiene duda José Altieri, expreparador físico del Club León en la época de Gustavo Matosas y preparador físico de los culichis cuando en septiembre de 2018, el equipo confirmó la contratación del “Pelusa” como su nuevo timonel.

Quien si bien aseguró que este 25 de noviembre de 2020 quedará en la historia como uno de los días más tristes en el mundo del futbol, recordó con cariño ese primer contacto y esos dos torneos al lado del fallecido ídolo pampero.

“Muchos no creían que él entrenaba de verdad, y sí, yo estuve presente (...) Saber que sería su profe fue una noticia muy grata para mí, para toda la familia que tenemos en Argentina. Recuerdo el primer día, en el primer cara a cara con él no sabía cómo presentarme por lo que representa él como figura en el futbol, al principio le dije: ‘cómo está Diego, un gusto conocerlo’, y él me dijo, ‘no me trates así, vení’, me abrazó, me dio un beso y me dijo que era muy lindo que pudiéramos trabajar juntos. Aprovechamos el tiempo que tuvimos, fue un año maravilloso el que vivimos ahí en Dorados”, confesó Altieri.